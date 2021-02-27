Çankırı'da Diplomatik Kayak Yarışı başladı

-Kaymakam osman uğurlu röportajı

-Belediye başkanı mehmed öztürk röportajı

-Genel detaylar



( ÇANKIRI ) ÇANKIRI



- Çankırı’nın Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde Dışişleri Bakanlığı koordinesinde Çekya Büyükeçiliği, Ilgaz Kaymakamlığı ve Ilgaz Belediyesi işbirliğinde düzenlenen diplomatik kayak yarışı başladı.

Dikmen Pistinin bir kısmında oluşturulan yarış pistine 12 ülkeden diplomat ve aileleri ile sporculardan oluşan 51 kişi katıldı.

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde ilki gerçekleştirilen Diplomatik Kayak Yarışı hakkında açıklama yapan Ilgaz Kaymakamı Osman Uğurlu, "Programda ülkemizin dışarıdaki iş birliği ve koordinasyonunu gösterebilmek adına değişik ülkelerle çalışma yapmak konunun diğer tarafı. Bu anlamda yapılan yarışı önümüzdeki yıllarda inşallah devam ettirmeyi planlıyoruz" dedi.

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk ise, "Ilgaz Belediyesi olarak Yıldıztepe Kayak Merkezinde diplomatik bir yarış yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlkini yaptığımız yarışlar inşallah gelecek yıllarda ilgi artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Yıldıztepe doğal güzellikleriyle trekking yapanlar için yürüyüş doğal yaban hayatı için bulunmaz fırsatlar sunuyor. Bölgemizde her türlü yaban hayatı mevcut. Vaşağından geyiğinden karacasına kadar bunların fotoğraf avcılığı yapan fotoğraf severlerimiz geliyor buraya. Bunları misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. İnşallah bu yarışta büyükelçilerimiz çok memnun oldular. Bir dahaki dönem için bu işi geliştirerek devam edeceğiz. Tabi bunda Ilgaz Belediyesi ve Kaymakamlığının çok büyük katkılarıyla yapılıyor. Bunu başardık. İnşallah daha güzel yarışmalara da imza atacağız" ifadelerine yer verdi.



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