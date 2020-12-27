Çankırı'da cadde ve sokaklar sessiz kaldı

-kuşların yaya geçidini kullanması



( ÇANKIRI )-Kuşlardan insanlara yay geçidi dersi ÇANKIRI



- Ülke genelinde uygulanmaya başlanan hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Çankırı'da uygulamalara devam edildi. Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonları 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Çankırı'da da vatandaşlar kısıtlamalara uyarken, polis ekipleri de kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, dışarıda bulunan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden havanın tadını sokak hayvanları çıkardı. Bazı vatandaşlar kedi ve köpekleri beslerken, bir yaya geçidi üzerinde toplanan güvercinler de dikkat çekti. Güvercinlerin yaya yolunu kullanarak karşıya geçmeleri renkli görüntüler oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabah 05.00 itibarıyla sona erecek.



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