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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çankırı'da Berat kandili dualarla idrak edildi

Çankırı'da Berat kandili dualarla idrak edildi

Drone görüntüsü

Kalaba Alabalık Kandil 

-camiden görüntü
-detaylar

( ÇANKIRI -DRONE) ÇANKIRI

- Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili tüm yurtta olduğu gibi Çankırı'da da dualarla eda edildi.Ramazan ayından önceki son kandil olan Berat Kandili tüm yurttaki camilerde okunan dualarla kutlandı. Çankırı'da da Berat Kandili, tüm camilerde korona virüs tedbirleri alınarak eda edildi. Covid-19 dolayısıyla eskisi kadar kalabalık olmayan camilerde vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak ibadetlerini yerine getirdi.Çankırı Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde akşam namazı ile yatsı namazı arasında mevlit ve sohbet programında Kuran-ı Kerim ve ilahiler okunarak dualar edildi. Camilere giden vatandaşlar bu geceyi bolca dua ederek ve ibadetlerle geçirdi.
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