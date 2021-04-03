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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çankırı'da 4 hafta sonra sokaklar sessizliğe büründü

Çankırı'da 4 hafta sonra sokaklar sessizliğe büründü

Boş sokaklardan detaylar

Alışveriş Aritas Sayılar Kalaba Alabalık 

-Kent merkezinden drone görüntüsü

( ÇANKIRI -DRONE) ÇANKIRI

- Korona virüs risk değerlendirme haritasında kırmızı renk ile çok yüksek riskli iller arasında yer alan Çankırı, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ile beraber sessizliğe büründü. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan korona virüs risk değerlendirme haritasına göre vaka sayılarındaki artış nedeniyle kırmızı renk ile çok yüksek riskli iller arasında yer alan ve cumartesi günleri de kısıtlama getirilen Çankırı'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibarıyla başladı.
28 günün ardından yeniden cumartesi günü kısıtlamanın uygulandığı kentin kalabalık cadde ve sokakları ile meydanları genel anlamda boş kaldı. Başlayan kısıtlamayla birlikte vatandaşlar alışveriş için evlerine yakın olan marketlerden alışverişlerini yaptı. Ekipler de bazı noktalarda uygulamalar yaparken şehrin merkezi bölgeleri ise adete sessizliğe büründü. (HÇ-KA
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