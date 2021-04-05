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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çankırı, Çorum ve Kırıkkale'deki trafik kazaları kameralara böyle yansıdı

Çankırı, Çorum ve Kırıkkale'deki trafik kazaları kameralara böyle yansıdı

Kaza anlarının kamera görüntüleri

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

Trafik Kazası Kamera Trol 


- Çankırı, Çorum ve Kırıkkale'de meydana gelen 4 ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Çorum’da çevreyolu üzerinde seyir halinde ilerleyen tırın kontrolden çıkması sonucu refüje çarparak yan yattığı yer alıyor. Kent merkezinde meydana gelen diğer bir kazada ise, Gazi Caddesi üzerinde ilerleyen otomobilin, kavşaktan karşı yola geçmeye çalışan hafif ticari araca çarptığı anlar KGYS kamerası tarafından görüntülendi. KGYS’ kameralarına takılan diğer bir kaza ise Çankırı’da meydana geldi. Yunus Emre Caddesi ile İnandık Caddesi’nin birleştiği kavşakta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kırıkkale’de de meydana gelen trafik kazasında Hava Er Adnan Doğu Caddesi üzerindeki kavşakta U dönüşü yapan otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi. Kaza sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücülerin de kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
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