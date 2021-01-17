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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Çankırı beyaza büründü

Çankırı beyaza büründü

Kar yağan alanlardan detaylar

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

Sosyal Medya Hafta Sonu Kar Sürprizi Yağan Kar Yağışı 


- Çankırı'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Kentte uzun süredir beklenen kar yağışı dün gece saatlerine başladı.
Sabaha dek süren kar yağışıyla birlikte kent merkezi tamamen beyaza büründü. Korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonunda evlerinde olan vatandaşlar da sabah kar sürprizi ile uyandı. Vatandaşlar evlerinden çektikleri fotoğrafları sosyal medyalarından paylaşmayı ihmal etmedi. Kapalı köy yolunun bulunmadığı kentte Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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