ÇANKIRI - Bakan Karaismailoğlu, ilçe belediyelerine ziyarette bulundu
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ilçe belediyelerini ziyaret etmesiBakan Karaismailoğlu, Çankırı 'da ilçe belediyelerine ziyarette bulunduÇANKIRI (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çankırı 'da ilçe belediyelerini ziyaret etti. Çankırı 'daki Kurşunlu - Korgun ve çevre yolu şantiyesinde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, daha sonra Korgun, Kurşunlu, Atkaracalar, Çerkeş, Orta, Şabanözü ilçe belediyeleri ile Yaylakent ve Saçak belde belediyelerine ziyarette bulundu.Belediye başkanlarından ilçe ve belde hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım