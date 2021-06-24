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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Çankaya zabıtasından normalleşme öncesi denetim

- Çankaya zabıtasından normalleşme öncesi denetim

Etkinlikten görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Ayetler Esnaf Zabıta Normalleşme Trol 


- 1 Temmuz itibariyle birçok kısıtlamanın kalkacağının açıklanması ile Çankaya Belediyesi Zabıtası da halk sağlığı ile ilgili denetimlerini artırdı. Çankaya Belediyesi Zabıtası 1 Temmuz’dan itibaren kısıtlamaların büyük ölçüde kalkacağının açıklanması nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yıl boyunca düzenli olarak halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdüren Belediye zabıtası, normalleşme süreci nedeniyle mesaisini artırdı. Covid-19 pandemisinin azalması ve normalleşme sürecinin hızlanması ile birlikte 1 Temmuz sonrasında vatandaşların daha yoğun olarak kullanacağı kafe, restoran ve pastane gibi mekanlar başta olmak üzere tüm mekanlarda denetimler yapılıyor. Halk sağlığı için hijyen kurallarının ön planda değerlendirildiği denetimlerde gıda ürünlerinin üretim ve satış süreçleri denetleniyor. Ayrıca, ürünlerin son kullanma tarihleri, ambalaj durumu ve fiyat bilgileri de kontrol edilerek eksikleri olan esnaflara gerekli uyarılar yapılıyor. Çankaya Belediyesi zabıtası, bu kapsamda vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri de değerlendirerek çalışmalarına devam ediyor. (Mİ-
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