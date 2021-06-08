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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Çankaya müzik etkinliklerine sahne oluyor

Çankaya müzik etkinliklerine sahne oluyor

DETAYLAR

( ANKARA ) - ANKARA


- Çankaya Belediyesi Çankaya'yı bir sahneye dönüştürdü. Sanatçıları desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliklerde 138 müzisyen Çankaya parklarında Başkentlilerle buluşuyor. Çankaya Belediyesi, müzik sektörüne destek vermeye devam ediyor. Çankaya'yı dev bir sahneye dönüştürerek ilk etapta 138 müzisyene destek veren Çankaya Belediyesi, yaz boyunca 400 müzisyeni Başkentlilerle buluşturacak. 7 Haziran'da Kuğulu Park ve Bahçelievler'deki Eser Park'ta başlayan konser dizisi, 18 Haziran'a kadar Çankaya parklarında, açık havada canlı müzik keyfine dönüşecek. “Açık hava etkinliklerimizle Ankaralı 400 müzisyene destek olacağız” Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, pandemi koşullarında sanatçılara olan desteği aralıksız sürdüreceklerini belirterek, “Pandemi süreci yaşamsal, ekonomik ve sosyal yoksunluklara neden olduğu gibi insanlarımızı karamsarlığa da sürükleyebiliyor. Bu karamsarlığı aşabilmenin yolu dayanışmadan ve birlikte olmaktan geçer. Sanatın aydınlık yolu ile yeni bir dayanışma kültürü için adım attık. Şu an için 138 müzisyen Çankayamızın çeşitli parklarında ve açık hava mekanlarında halkımızı sanatla buluşacak. Yaz boyu açık hava etkinliklerimizle Ankaralı 400 müzisyene destek olacağız. Bu zor günleri dayanışma içinde atlatacağız” diye konuştu.
(ALİ-
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