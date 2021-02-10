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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Çankaya evlerinde pandemide önlemli çalışma

- Çankaya evlerinde pandemide önlemli çalışma

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( ANKARA ) ANKARA

Bağlama Kayalı Yabancı Dil Cilt Bakımı Dezenfeksiyon 


- Çankaya Belediyesine ait Çankaya Evlerinin bir kısmında kurslar pandemi önlemleriyle devam ediyor. Vatandaşlar, kurslardan yararlanarak hem keyifli vakit geçiriyor hem de zor günlerin üstesinden geliyor. Çankaya Belediyesine ait Çankaya Evlerinin bir kısmında kurslar pandemi önlemleriyle devam ediyor. Vatandaşlar, kurslardan yararlanarak hem keyifli vakit geçiriyor hem de zor günlerin üstesinden daha kolay geliyor. Eğitimler en fazla 10 kişiyle yapılıyor Mutlukent Çankaya Evi’nde gitar kursuna katılan semt sakinleri derslerin yeniden başlamasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle sosyal ortamlara giremeyen vatandaşlar, Çankaya Evlerinde düzenlenen kurslarla zamanlarını değerlendirme imkanı buluyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde açılan 14 yeni merkez ile sayısı 27'ye ulaşan Çankaya Evlerinde yeni dönem sıkı pandemi tedbirleri alınarak eğitimler sürüyor. Mesleki edindirme ve hobi kurslarıyla Çankayalıların ikinci adresi haline gelen Çankaya Evlerinde eğitim, 8 ila 10 kişi olarak yapılıyor. Dersliklerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına da istisnasız uyuluyor. Vatandaşlar keyifli vakitler geçiriyor Eğitimlerle zor günlerin üstesinden daha rahat bir şekilde gelme imkanı bulan vatandaşlar, aynı zamanda aldıkları eğitimlerle keyifli vakit geçirme imkanı da bulmuş oluyor. Pastacılık, diksiyon, hasta bakımı, deri işçiliği, mozaik, cam vitray, gitar, bağlama, ud, yabancı diller, cilt bakımı, makyaj teknikleri, örgü bebek, keçe, giyim ve dikiş gibi çok sayıda eğitimin ardından kursiyerler merkezleri boşaltır boşaltmaz ilaçlama çalışmaları yapılarak sınıfların dezenfeksiyonu sağlanıyor. (ALİ-
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