Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Çankaya’dan Ramazan’da esnafla dayanışma

Çankaya’dan Ramazan’da esnafla dayanışma

Esnafla Dayanışma

( ANKARA ) ANKARA

Taksi Durağı 


- Pandeminin de etkisiyle zor durumda olan vatandaşlara yardım elini uzatan Çankaya Belediyesi, esnafla da Ramazan dayanışması içerisinde. Çankaya Belediyesi, pandemiden etkilenen kesimlerle yardımlaşmaya devam ediyor. Ramazan ayının başlamasıyla mahallelerde gıda kolisi yardımı yapan belediye, esnafla da dayanışma içerisine girdi. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’na bağlı 215 taksi durağı temsilcisine duraklarda dağıtılmak üzere 3 bin 870 paket gıda kolisi teslim edilmeye başlandı. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanvekili Cevdet Kavlak’ın katılımıyla yapılan gıda yardımlarından memnun olduklarını ifade eden taksici esnafı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkürlerini ilettiler. Şoför esnafı adına konuşan Başkan Vekili Cengiz Kavlak, “Böylesi zorlu bir dönemde esnafımıza destek veren Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen’e teşekkür ediyoruz. Sağolsun, pandemi döneminde de her türlü desteği eksik etmedi. Ramazan ayında da zorda olan arkadaşlarımıza yardım elini uzattı, yanımızda olduğunu gösterdi” açıklamalarında bulundu. (Mİ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement