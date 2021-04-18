Çankaya’dan Ramazan’da esnafla dayanışma



- Pandeminin de etkisiyle zor durumda olan vatandaşlara yardım elini uzatan Çankaya Belediyesi, esnafla da Ramazan dayanışması içerisinde. Çankaya Belediyesi, pandemiden etkilenen kesimlerle yardımlaşmaya devam ediyor. Ramazan ayının başlamasıyla mahallelerde gıda kolisi yardımı yapan belediye, esnafla da dayanışma içerisine girdi. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’na bağlı 215 taksi durağı temsilcisine duraklarda dağıtılmak üzere 3 bin 870 paket gıda kolisi teslim edilmeye başlandı. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanvekili Cevdet Kavlak’ın katılımıyla yapılan gıda yardımlarından memnun olduklarını ifade eden taksici esnafı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkürlerini ilettiler. Şoför esnafı adına konuşan Başkan Vekili Cengiz Kavlak, “Böylesi zorlu bir dönemde esnafımıza destek veren Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen’e teşekkür ediyoruz. Sağolsun, pandemi döneminde de her türlü desteği eksik etmedi. Ramazan ayında da zorda olan arkadaşlarımıza yardım elini uzattı, yanımızda olduğunu gösterdi” açıklamalarında bulundu. (Mİ-



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