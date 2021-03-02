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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Çankaya'dan öğrenciler ve öğretmenlere sağlık seti - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: 'Çankaya'da okullarımıza 30 bin sağlık seti dağıtıyoruz'

- Çankaya'dan öğrenciler ve öğretmenlere sağlık seti - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: 'Çankaya'da okullarımıza 30 bin sağlık seti dağıtıyoruz'

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( ANKARA ) - Çankaya'dan öğrenciler ve öğretmenlere sağlık seti- Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: "Çankaya'da okullarımıza 30 bin sağlık seti dağıtıyoruz" ANKARA

Öğretmenler Öğretmen Dezenfeksiyon Yerel Yönetim Öğrenciler 


- Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bugün itibariyle eğitime başlayan okullara ilk etapta 30 bin sağlık seti dağıtmaya başladıklarını bildirdi. Başkan Taşdelen, ilçede yer alan 243 okulda dezenfeksiyon çalışmasını periyodik biçimde sürdürdüklerini ifade ederek, okulların yanı sıra vatandaşların ortak kullanım alanlarında da ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. “Salgını riskine karşı bütün okullarımızda dezenfekte çalışmasını sürdürüyor” Geçen haftalarda açılan köy okullarına da aynı desteği sağladıklarını hatırlatan Çankaya Büyükşehir Belediye Başkanı Alper Taşdelen şunları söyledi: "Hemen bugün başlamak üzere eğitime açılan okullarımızda; çocuklarımıza ve öğretmenlerimize içinde maske, el dezenfektanı ve kolonya bulunan 30 bin sağlık seti dağıtıyoruz. Yüz yüze eğitime hazırlık amacıyla ekiplerimiz korona virüs salgını riskine karşı bütün okullarımızda dezenfekte çalışmasını sürdürüyor. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin daha sağlıklı bir ortamda eğitim yapmaları amacıyla okullarımızdaki bu çalışmayı ara vermeden sürdüreceğiz. Dezenfekte çalışmalarında cildi ve gözleri tahriş etmeyen, insan sağlığına hiçbir zararı olmayan ilaçları kullanıyoruz. Sevgili öğretmenlerim ve öğrenciler; sizlerin gönül rahatlığı ile okullarınıza gelmeniz için çaba gösteriyoruz." “Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir” Geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana ilçedeki okulların tamamında hijyen çalışmalarını sıklaştırdıklarını vurgulayan Taşdelen, “Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Aylardır maske, temizlik ve mesafe konusunda kişisel koruma alışkanlığı edinen çocuklarımızın eğitim aldığı okulların da hijyenini sağlamak için tüm ekiplerimizle ve tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Eğitimin aksamaması için biz de yerel yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Korona virüs pandemisinden bir an önce kurtulmak için hepimiz özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına çok fazla dikkat etmek zorundayız. Çocuklarımızın ve hepimizin normal hayata dönmesinin tek yolu alacağımız tedbirlerdir. Halkımızdan bu noktaların üzerinde önemle durmasını rica ediyorum. Bu hepimizin sorumluluğudur” diye konuştu.
(ALİ-
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