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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çankaya’dan çiçek satışı

Çankaya’dan çiçek satışı

ÇİÇEKLERDEN DETAY

( ANKARA ) ANKARA

Kayalı 


- Çankaya Belediyesi kendi seralarında ve kendi işçileriyle ürettiği çiçekleri “Bitki Satış Noktası”nda sembolik bir fiyatla vatandaşlara ulaştırıyor. Çankaya Belediyesinin Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan seralarında üretim ara vermeden sürüyor. Parkları süsleyen kışlık ve yazlık çiçekleri kendi işçileriyle en uygun maliyetle üreten Çankaya Belediyesi, açtığı “Bitki Satış Noktası” ile artık vatandaşlara satış da yapıyor. Belediye, parklarında kullanmak üzere yetiştirdiği bitki ve çiçeklerinin satışını yapacak mağazasını serasının bulunduğu Çukurambar'daki Uğur Mumcu Parkı'nda açtı. Sembolik rakamlarla çiçek ve süs bitkisi satışının başladığı mağazada, iç mekan bitkileri de satışa sunuldu. Piyasanın çok altında sembolik bir ücretle vatandaşlara hizmet veren Bitki Satış Noktası pazartesi günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası hizmet veriyor. “Her şey halkımız için” Çankaya Belediyesinin halk için çalışan, üreten bir belediye olduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çankayalıların tek bir kuruşunu israf etmiyor, halkımızın yararına kullanıyoruz. Seralarımızda işçilerimizin alın teriyle ürettiği çiçekleri parklarımıza dikiyoruz. Bu seralarımızda ürettiğimiz bitki ve çiçekleri de şimdi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" dedi.

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