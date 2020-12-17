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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çankaya’dan 70 bin ton asfalt

Çankaya’dan 70 bin ton asfalt

Asfalt çalışmalarından görüntü

Mülkiye Ermeni Onarım Çalışması Abdal 

-Detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Çankaya Belediyesi, asfalt sezonuna başlamasından bu yana cadde ve sokaklarında 70 bin tonluk asfalt çalışması yaptı. 124 mahalleyi kapsayan asfalt serim ve onarım çalışmasıyla 58 kilometrelik yol asfaltlandı. Pandemi nedeniyle bu yıl Mayıs ayında başlayan sezonda asfalt çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, ilçenin 124 mahallesinde asfalt serdi ve onarım yaptı. Çankaya Belediyesi, vatandaşların taleplerini de program dahilinde karşıladı. Çankaya Belediyesi, cadde ve sokaklarda sürdürdüğü tam kaplama asfalt çalışması sonucunda 11 aylık sürede 70 bin ton asfalt döktü. Yakupabdal Mahallesinde kendi mülkiyetinde bulunan Asfalt Plentinde kendi işçisiyle ürettiği asfaltı Çankaya sokaklarına sermenin gururunu yaşayan Çankaya Belediyesi, havaların durumuna göre çalışmalarına yıl sonuna kadar devam edecek. Göreve geldiği günden bu yana Çankaya’nın altyapı hizmetlerini en üst seviyeye çıkaran Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Türkiye’nin en büyük Çankaya’da pandemiye rağmen hiçbir mazeret üretmeden hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın istekleri bizim için emirdir. Halka dokunan ve onların yararını gözeten hizmetleri yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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