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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çankaya’da karla mücadele

Çankaya’da karla mücadele

bölgeden görüntü

Karla Mücadele Barla Kaldırımlar Kar Yağışı 

-kardan görüntü
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( ANKARA ) ANKARA

- Çankaya Belediyesi karla mücadele ekipleri, akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kesintisiz çalışma yaptı. Çankaya Belediyesi, Ankara’da beklenen ve dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışına karşı yol açma ve tuzlama çalışmalarına anında başladı.
Çalışmalarını konumu yüksek mahallelerde sürdüren ekipler, merdivenli yolları ve kaldırımları da küredi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak ana arterleri açan ekipler, sokakları açma çalışmalarını da sürdürüyor. Geceden sabaha çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların ulaşım sıkıntısı yaşamaması için yoğun bir çalışma yürüttü. Okul, kreş ve sağlık merkezlerinin önünde çalışmalarını arttıran karla mücadele ekipleri, merdivenli yollarda ve kaldırımlarda küreme yapmaya devam ediyor. Çankaya Belediyesi, ayrıca vatandaşlardan gelen ihbarlara da anında müdahale etmek için seferber oldu.
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