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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çankaya'da kar seferberliği

Çankaya'da kar seferberliği

kar temizleme çalışmaları

( ANKARA ) ANKARA

Kar Temizleme Karla Mücadele Barla Kaldırımlar Kar Yağışı 


- Çankaya Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte aralıksız çalışmaya başladı.
Çalışmalarını yüksek rakımlı mahallelerde sürdüren ekipler, merdivenli yolları ve kaldırımları da kürüyor. Çankaya Belediyesi, sabaha karşı başlayan kar yağışıyla birlikte çalışmalarına başladı.
Merdivenli yollarda ve kaldırımlarda küreme yapan ekipler, yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar yağışına karşı çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşların güvenliği açısından kaldırımları temizleyen ekipleri de oluşturan Çankaya Belediyesi, kar nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçti. Çankaya Belediyesi, ayrıca vatandaşlardan gelen ihbarlara da anında müdahale ediyor.
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