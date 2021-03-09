Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Çankaya'da e-ihale dönemi başladı

Çankaya'da e-ihale dönemi başladı

detaylar

( ANKARA ) -- Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Bundan böyle tüm mal ve hizmet alım ihalelerini canlı olarak yayınlayacağız” ANKARA

Sosyal Medya Canlı Yayın Toplantı Yerel Yönetim 


- Çankaya Belediyesinin mal ve hizmet alım ihaleleri canlı yayınlanmaya başladı.
Çankaya Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Merkezi Satın Alma Bürosunun yürüttüğü mal ve hizmet alım ihalelerinde e-ihale dönemine geçti. Hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim ışığında e-ihale dönemine geçen Çankaya Belediyesi, ilan yolu ile herkese açık olarak “Baskılı Çöp Torbası İhalesi"ni sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlandı. Çankaya şeffaf belediyecilik uygulamalarıyla Türkiye örnek bir yerel yönetim modeli oluşturduğunu kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "İlk önce belediye meclis toplantılarımızı canlı yayınlamaya başladık. Şimdi de ihalelerimizi canlı yayınlayarak halkımız denetimine açtık. İlk ihalemiz belediyemizin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı. Bundan böyle tüm mal ve hizmet alım ihalelerini canlı olarak yayınlayacağız" dedi.
(ALİ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement