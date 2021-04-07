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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çankaya’da camilere ramazan temizliği

Çankaya’da camilere ramazan temizliği

Temizlikten görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Ethan 


- İlçenin dört bir yanında köşe bucak temizlik yapan Çankaya Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla camilerde temizlik çalışmalarını arttırdı. İlçedeki ibadethanelerde yıl boyunca rutin temizlik çalışmaları yürüten Çankaya Belediyesi, Ramazan ayı öncesi, korona virüs salgınını da göz önünde bulundurarak camilerde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamda ibadet edebilmeleri için yürütülen çalışmalar kapsamında, her gün farklı ibadethaneler baştan aşağı temizleniyor. Belediye ekiplerinin sabah erken saatlerde başladığı ve akşam saatlerine kadar süren temizlik çalışmalarıyla Çankaya'da günde 3 ya da 4 cami temizleniyor.
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