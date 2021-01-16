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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çankaya’da 3 pazaryerinin daha üstü kapanıyor

Çankaya’da 3 pazaryerinin daha üstü kapanıyor

drone görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Konsept 


- Yatırımlarına ara vermeyen Çankaya Belediyesi, halka daha iyi hizmet vermek için Yaşamkent, Aşıkpaşa ve Keklikpınarı pazaryerlerinin de üstünü kapatacak. Çankaya Belediyesinin son altı yılda Çankaya’ya kazandırdığı yedi pazaryeri arasında bulunan Yaşamkent ve Aşıkpaşa pazaryerleri ile Keklikpınarı pazaryerinin üstü kapatılacak. Yeni yıl ile birlikte pandemi koşullarına rağmen her alanda yatırımlara ve çalışmalara hız veren Belediye, pazaryeri üstü kapatma çalışmalarına bu yıl başlayacak. Pazaryerlerini spor, oyun ve dinlenme alanları gibi birçok özelliğiyle birer yaşam alanına dönüştüren Çankaya Belediyesi, üstü kapalı pazaryerlerinin sayısını artıracak. Ekonomik kriz ve pandemi koşullarına rağmen Çankaya'nın her sokağında her semtinde çalışmaları hızlandırdıklarını, yeni dönem projelerini bir bir hayata geçirdiklerini ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Pazaryerleri haftanın bir günü sebze meyve kıyafet satışı yapılan yerler olarak işlev görüyordu. Diğer günler ise atıl durumda kalıyordu. Biz pazaryerlerini haftanın her günü vatandaşların yararlanabileceği sosyal faaliyetlerini sürdürebileceği kent meydanları haline dönüştürdük. İlkini 100. Yıl Pazaryerinde başlattığımız kent meydanı pazaryeri konseptini tüm pazarlarımızda uygulayacağız. Bu yıl da üç pazaryerimizin üstünü kapatma çalışmasına başlayacağız" ifadelerini kullandı..
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