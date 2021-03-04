Çankaya Belediyesinden “Mobil Jet Yıkama Aracı”



- Çankaya Belediyesi, pandemi dolayısıyla önem kazanan temizlik çalışmalarında yeni bir girişimde bulundu. Belediye ekipleri, su tasarruflu Mobil Jet Yıkama Aracı ile temizlik ihtiyacı olan alanlara anında müdahale ediyor.Ülkemizi de etkileyen salgın hastalığına karşı etkili mücadele yürüten Çankaya Belediyesi, yeni “Mobil Jet Yıkama Aracını" görücüye çıkardı. Temizlik tankerlerine nazaran su tasarrufu sağlayan yüksek basınçlı Mobil Jet Yıkama Aracı kirli, yağlı, boyalı alanlarda hem sıcak hem de soğuk su püskürtme özelliğine sahip.Bahar ayının gelmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Başkentin merkezi Kızılay bölgesi 500 barlık motor gücüne sahip Mobil Jet Yıkama Aracı ile yıkandı. Normalleşme ile birlikte vatandaşların yoğunluk oluşturduğu ve gündüz nüfusu 2,5 milyonu geçen Kızılay bölgesinde temizlik görevlilerinin kullandığı Mobil Jet Yıkama Aracı 1 ton su kapasitesiyle hiç durmadan 1 saat çalışabiliyor.Ankara’nın kalbi Çankaya’da vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çaba gösterdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Salgın süreci ile birlikte temizlik konusu daha bir önem kazandı. Yeni Mobil Jet Yıkama Aracımız ile hem su tasarrufu sağlıyoruz hem de yenilikleri Çankayalılarla buluşturuyoruz” diye konuştu.





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