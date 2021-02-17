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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Çankaya Belediyesi soğukta kalan sokak hayvanlarını unutmadı

- Çankaya Belediyesi soğukta kalan sokak hayvanlarını unutmadı

Sokak hayvanlarına mama bırakılması

( ANKARA ) ANKARA

Bild Meteoroloji Hayvan Irak Sokak Hayvanları 


- Çankaya Belediyesi tarafından soğuk ve kar nedeniyle beslenme zorluğu yaşayan sokak hayvanlarını besleme çalışmalarını artıran Belediye ekipleri, ilçenin birçok noktasına mama bırakıyor. Çankaya Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor. Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının aç kalmamaları için birçok noktaya mama bırakan Çankaya Belediyesi, meteorolojinin bildirdiği hava tahminlerine göre önceden önlem alıyor. Çankaya Belediyesi, vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor. Çankaya Belediyesinin veterinerleri, soğukta bizlere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyan sokak hayvanlarını beslemenin önemine dikkati çekerek, bir kap mama ve bir kap su ile sokak hayvanlarına destek olunabileceğini hatırlattı. Hayvanları sahiplenmenin önemine de vurgu yapan Çankaya Belediyesi, sahiplenmenin hayvanları hem koruduğunu hem de sıcak bir yuvaya kavuşturduğunu kaydetti.
Bir kez daha vatandaşları sahiplenmeye davet eden Çankaya Belediyesi, barınaktan sahiplenilen hayvanların her türlü aşı ve tedavilerinin de ücretsiz yapıldığını bildirdi. (MC-
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