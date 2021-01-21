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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çankaya Belediyesi’nin mesleki kursları 25 Ocak’ta başlıyor

Çankaya Belediyesi’nin mesleki kursları 25 Ocak’ta başlıyor

Çankaya Belediyesi Mesleki Kurslar

( ANKARA ) ANKARA

Siyer Bağlama Yabancı Dil Görece Şili 


- Çankaya Belediyesi’nin çeşitli alanlarda eğitim sertifikası veren mesleki kurslarının 25 Ocak’ta başlayacağı duyuruldu. Çankaya evlerinde yapılacak mesleki kurslarda 76 farklı branşta eğitim verilecek ve vatandaşlar 8-10 kişilik sınıflarda eğitimlerini görecek. Meslek edindirmeye yönelik eğitim verecek kurslarda hasta bakımı, deri işçiliği, mozaik, cam vitray, gitar, bağlama, yabancı dil, pastacılık ve dikiş gibi branşların yer alacağı belirtildi. Önceki yıllarda 120’nin üzerinde branşta eğitimler verilirken bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle yakın temasın olmasını engellemek amacıyla bazı kursların düzenlenmeyeceği ifade edildi. Pandemi sürecinde de çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ‘’Halkımızın boş zamanlarında sosyalleşebilecekleri ve 21. yüzyılın halk evleri olarak tanımladığımız Çankaya Evleri'nde gülen yüzlerle tekrar buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu heyecanı daha çok kişiyle yaşamak için Yıldız ve Öveçler'de iki Çankaya Evinin daha temelini attık 2021 yılının ilkbaharında hizmete açmayı planlıyoruz. Umut ediyorum ki o zamana kadar pandemi dönemini atlatır, sağlıklı günlerde yine hep bir arada oluruz’’ dedi.
Mesleki kurslarda eğitim görecek tüm kursiyerlerden HES kodu isteneceği belirtildi.
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