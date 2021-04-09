Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Çankaya Belediyesi'nden Ramazan dayanışması

Çankaya Belediyesi'nden Ramazan dayanışması

ramazan kolisi dağıtımı

İftar Çadırları Gıda Yardımı Beraberlik Sosyal Yardım Ramazan Kolisi 

-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Çankaya Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulunuyor.Çankaya Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi nedeniyle kuramadığı iftar çadırları yerine ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi dağıtımına başladı.
Çankaya Belediyesi sosyal yardım envanterinde kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan gıda kolilerinde temel gıda maddelerinin yanı sıra kolonya da bulunuyor.Ramazan ayının paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu hatırlatan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “İhtiyaç sahibi ailelere olduğu gibi salgın nedeniyle iş yeri kapanan, iş kaybına uğrayan esnafımızın bu yıl da yanında olacağız. Ayrıca Ramazan ayı boyunca servise tamamen kapalı olacak kafe ve restoranlarda çalışan vatandaşlarımıza da gıda kolisi desteği vereceğiz. Vatandaşlarımızın bu süreçte işinden olduklarını, ekonomik sıkıntı çektiklerini hepimiz biliyoruz. Herkes şunu bilsin ki Çankaya’da kimse yalnız değildir. Biz belediye olarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement