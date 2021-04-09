Çankaya Belediyesi'nden Ramazan dayanışması

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( ANKARA ) ANKARA



- Çankaya Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulunuyor.Çankaya Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi nedeniyle kuramadığı iftar çadırları yerine ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi dağıtımına başladı.

Çankaya Belediyesi sosyal yardım envanterinde kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan gıda kolilerinde temel gıda maddelerinin yanı sıra kolonya da bulunuyor.Ramazan ayının paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu hatırlatan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “İhtiyaç sahibi ailelere olduğu gibi salgın nedeniyle iş yeri kapanan, iş kaybına uğrayan esnafımızın bu yıl da yanında olacağız. Ayrıca Ramazan ayı boyunca servise tamamen kapalı olacak kafe ve restoranlarda çalışan vatandaşlarımıza da gıda kolisi desteği vereceğiz. Vatandaşlarımızın bu süreçte işinden olduklarını, ekonomik sıkıntı çektiklerini hepimiz biliyoruz. Herkes şunu bilsin ki Çankaya’da kimse yalnız değildir. Biz belediye olarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.





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