Çankaya Belediyesi’nden minik öğrencilere hijyen seti hediyesi



- Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, köy okullarının uzun süren aranın ardından yeniden eğitime başladıkları ilk gün tüm çocuklara ve öğretmenlere hijyen seti armağan etti. Çankaya’nın kırsal mahallelerinden taşımalı eğitimin yapıldığı Beynam İlk ve Ortaokulu ile Karataş İlk ve Ortaokulu’nda yapılan açılış töreninde çocuklara çanta içerisinde kolonya, kolonyalı mendil ve maskeden oluşan hijyen seti dağıtıldı. Hijyen seti içerisinde çocuklara yönelik bir mesaj yayınlayan ve pandemi sürecinde yapılması gerekenleri bir kez daha hatırlatan Taşdelen, çocukların maske ve hijyene dikkat etmelerini istedi. Minik öğrencilere sağlıklı bir eğitim dönemi dileyen Taşdelen, “Hepimiz kurallara dikkat edersek hiçbir sorun kalmaz. Sizden hem birbirinizi hem de gerekirse büyüklerinizi bu konuda uyarmanızı bekliyorum. Hep mutlulukla kalın, biz de geleceğimiz olan siz çocukların mutlu olması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

(ENG-ÖK-Y)



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