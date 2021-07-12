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Çankaya Belediyesi'nden bayram öncesi cami temizliği
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çankaya Belediyesi'nden bayram öncesi cami temizliği

Çankaya Belediyesi'nden bayram öncesi cami temizliği

Cami temizliğinden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Kayalı 


- Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi camileri temizleyerek vatandaşların kullanımına hazır hale getiriyor.Pandemi koşullarında daha bir önem kazanan temizlik konusunda camileri periyodik olarak temizleyen Çankaya Belediyesi tarafından, kısıtlamaların kalkmasıyla vatandaşların ortak kullanım alanlarından camiler bayrama hazırlanıyor.Vatandaşların hijyenik ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için temizlik çalışmalarına hız veren Çankaya Belediyesi ekipleri, halıları süpürerek suyla yıkıyor. Çankayalıların huzuru ve mutluluğu için 7 senedir canla başla çalıştıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Birlik ve beraberliğin yoğun olarak hissedildiği bayram günlerinde vatandaşlarımızın temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için ekiplerimiz çaba sarf ediyor” dedi.

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