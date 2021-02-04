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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çankaya Belediyesi’nden 65 yaş üstüne hijyen seti

Çankaya Belediyesi’nden 65 yaş üstüne hijyen seti

Hijyen setinin dağıtımı

Alışveriş Market Bild 

-Vatandaş röportaj
-Başkanın Konuşması

( ANKARA ) ANKARA

- Çankaya Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlara maske ve kolonyadan oluşan hediye paketlerini dağıtmaya başladı.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 65 yaş üstü vatandaşlara da dağıtmaya başladıkları hijyen setini Çankaya evlerinde kendilerinin ürettiğini bildirdi. Alper Taşdelen, vatandaşlara dağıtılan hijyen setinin Çankaya evlerinde üretildiğini bildirerek, sağlıklı günlerde kullanılması dileğinde bulundu. Vatandaşlar belediye tarafından üretilen maske ve kolonya setini almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hijyen setiyle birlikte vatandaşlara bir de mesaj ileten Alper Taşdelen, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. Taşdelen, 65 üstü vatandaşların Çankaya Belediyesi Destek Merkezinin 0312 458 90 30 numaralı telefonuna ulaşarak, market ve eczane alışverişi için yardım isteyebileceklerini hatırlattı.
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