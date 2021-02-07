Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Çankaya Belediyesi maskesini kendi üretiyor

Çankaya Belediyesi maskesini kendi üretiyor

Maske üretiminden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Ethan 


- Çankaya Belediyesi pandemi süreci boyunca Beysukent Çankaya Evi’ne kurduğu üretim atölyesinde şimdiye kadar 600 bin maske üretti. Çankaya Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlara dağıttığı maskeleri kendi atölyesinde üretiyor. Çankaya Evleri kurslarında eğitmen olarak görev yapan 15 kişiden oluşan ekip, Beysukent Çankaya Evi’ne kurulan üretim bandında günlük 4 bin 500 adet maske üretiyor. “Pandemi süreci boyunca atölyemiz 600 binden fazla maske üretti” Zorunlu hale gelen maske kullanımında ihtiyacı karşılamak için maske üretimi yapmaya başladıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Beysukent Çankaya Evimizi maske üretim yeri olarak belirledik. Çankaya Evlerimizde eğitmen olarak görev yapan personelimiz, belediyeye gelen ve yanında maskesi bulunmayan vatandaşlarımıza, vatandaşla birebir temas halinde bulunan taksi, kuaför ve berber esnafımıza, ibadethanelere ve 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza dağıttığımız maskeleri üretiyor. Pandemi süreci boyunca atölyemiz 600 binden fazla maske üretti. Üretim kapasitemiz her ay arttı. Şu an için günlük 4 bin 500 adet üretiyoruz. Belediyemize işlemleri için gelen hiçbir vatandaşımızı maskesiz almıyoruz. Maskesi yoksa biz veriyoruz. Ben vatandaşlarımıza mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları, çıktıkları takdirde maske ve mesafe kuralına mutlaka uymalarını tekrar hatırlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı