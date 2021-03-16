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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Çankaya Belediyesi bahara hazırlanıyor

Çankaya Belediyesi bahara hazırlanıyor

ağaçların budanması

Barla 

-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Kasım ayında başlayan ve mart sonuna kadar süren çalışmalarıyla binlerce sokak ağacının kurumuş dallarını temizleyen Çankaya Belediyesi, ağaçları bahara hazırlıyor.Çankaya Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da ağaçların bakımını yapıyor. Pandemi koşullarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, kasım ayında başladığı ağaç bakımlarına devam ediyor. İlçe sokaklarındaki ağaçları kurumuş dallarından temizleyen ekipler, ağaçları güçlendirmenin yanı sıra vatandaşlar için oluşabilecek tehlikelerin de önüne geçmiş oluyor. Düşme tehlikesi olan dalları da temizleyen ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarlara da müdahale ederek can ve mal güvenliğini koruyor. Kasım ayında başlayan ve mart sonuna kadar devam edecek çalışmalarla ağaçlar, kurumuş dallarından arınacak ve daha güçlü bir hale gelecek.
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