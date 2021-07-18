Canını saniyelerle kurtardı...Kavgada hıncını alamadı, tüfekle gelip böyle ateş açtı

-olay anı



( AYDIN )- Pastanede korku dolu dakikalar AYDIN



- Aydın’da bir pastanede başlayan tekme tokatlı kavga silahlı saldırıya dönüştü. Kavgadan sonra hıncını alamayıp tüfekle bölgeye gelen şahsı gören husumetlisi canını saniyelerle kurtardı. Güvenlik kameralarına yansıyan ilginç olay Aydın’ın Germencik İlçesine bağlı Ortaklar Mahallesi’nde yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kişi pastane içinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ediyor. Tekme tokat birbirine giren gençlerin kavgasını çevrede erkekler olmasına rağmen bir kadın ayırıyor. Kavga eden taraflardan biri hırsını alamayınca bir süre sonra bu defa elinde tüfek bir yakının kullandığı motosikletin arkasında tekrar olay yerine geldi. Kavga ettiği şahsın tüfekle geldiğini gören şahıs ise kurşunların hedefi olmaktan saniyelerle kurtuldu.

