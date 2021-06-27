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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Canına kıymak istedi, kendi dahil 5 kişi yaralandı

Canına kıymak istedi, kendi dahil 5 kişi yaralandı

Olay yerinden detay ve genel görüntü

Mutfak Tüpü Demir Korkuluk Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-Polis ve itfaiyeden görüntü
-Patlamanın etkisiyle patlayan camlar ve fırlayan demir korkuluktan görüntü
-Patlamanın meydana geldiği mutfak ve tüpten görüntü
-Mahalle sakini ile röportaj

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Konak ilçesinde ailevi sorunlar yaşadığı ileri sürülen bir kişi, tüpün hortumunu kesip çakmak çakarak patlamaya sebep oldu. Patlamanın etkisiyle intihara teşebbüs eden kişi ağır yaralanırken, bu sırada sokakta bulunan 3'ü çocuk 4 kişi daha yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.30 sıralarında Çınartepe Mahallesi 2644/2 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz gün tartıştığı eşi tarafından terk edilen ve bu yüzden psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen Barış A., evde yalnız olduğu sırada mutfak tüpünün hortumunu kesti; ardından çakmak çaktı. Tüpten sızan gazın alev almasıyla evde büyük bir patlama meydana geldi. Büyük korku uyandıran patlamayı duyan mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de meydana gelen yangına müdahale etti. Patlamanın etkisiyle dairedeki camların patladığı, demir korkulukların ise yerinden fırladığı görüldü.
Kendisiyle birlikte 5 kişi yaralandıEvdeki patlamanın etkisiyle savrulan camlar ve demirler, o sırada sokakta bulunan aynı aileye mensup Çağlar Ç.(45), Rüzgar Ç. (5), Ada Ç. (9) ve Elisa Ç.’ye (7) isabet etti. Yaralılar kendi imkanlarıyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderken, sağlık ekiplerinin müdahalesinde ağır yaralandığı belirlenen Barış A. da sağlık ekipleri tarafından ambulansla aynı hastaneye gönderildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi."Büyük bir patlama oldu"Öte yandan patlama sesini duyan mahalle sakinlerinden Ziver Karataş, büyük bir patlama meydana geldiğini söyledi.

Karataş, “Barış isimli arkadaşımız öğrendiğimiz kadarıyla ailesiyle sorunlar yaşamış ve bu olayı bilerek yapmış. Depresyondaydı sanırım. Kendisiyle birlikte 5 kişi yaralandı. Büyük bir patlama oldu. Camlardaki demir korumalar bile patlamanın şiddetine dayanamadı. Mahalledeki herkes de sesi duydu” açıklamasında bulundu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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