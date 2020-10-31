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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
“Canım sıkıldı” diyerek çöp konteynerini tekmeleyen alkollü şahsa polisten, “Tekmeleyemezsin” cevabı

“Canım sıkıldı” diyerek çöp konteynerini tekmeleyen alkollü şahsa polisten, “Tekmeleyemezsin” cevabı

ALKOLLÜ ŞAHSIN POLİS İLE DİYALOĞU VE GÖZALTINA ALINMASI

Polis Memuru Akalan Çöp Konteyneri Polis Karakolu Polis Ekipleri 

-TEKMELENEN VE YOLA ATILAN ÇÖP KONTEYNERİ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çöp konteynerini tekmeleyip, yol ortasına atan alkollü bir şahıs, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Çöp konteynerini canı sıkıldı diye tekmelediğini öne süren şahsa polis memuru, “Kamu malını tekmeleyemezsin” dedi.
Gece saatlerinde şehir merkezinde bulunan saat kulesi civarında yaya halindeki alkollü bir şahıs, belediyeye ait çöp konteynerini tekmeleyip, yol ortasına devirdi. Çöp konteynerinin trafiği tehlikeye düşürdüğünü fark eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı durdurdu. Polis memurunun, “Niye çöp konteynerini tekmeledin?” diye sorduğu alkollü şahıs, “Canım sıkıldı” dedi.
Çöp kovasının tekmelenmesini doğru bulmayan polis memuru, şahsa uyarıda bulunarak, “Kamu malını tekmeleyemezsin” diye konuştu.
Gözaltına alınan şahıs polis karakoluna götürüldü.
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