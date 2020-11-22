Cani koca hareket halindeki araçtan eşini attı

-Olay yerinden çekilen fotoğraf

-Adi Tıp Kurumu detayları



( GAZİANTEP )- Ağır yaralanan talihsizi kadın hayatını kaybetti GAZİANTEP



- Almanya’dan memleketi Gaziantep’e gelen karı kocanın araç içindeki tartışması ölümle son buldu. İddiaya göre , Almanya’da yaşayan Süleyman D. ile eşi Güllü D. (47) bir süre önce memleketi Gaziantep’e geldi. Eşi ile sürekli tartışma halinde olduklarını öğrenilen karı koca Oğuzeli ilçesi Körkün Mahallesi'nde bulunan evlerine giderlerken tartışmaya başladı.

Aralarında çıkan tartışma üzerine Süleyman D. karısı Güllü D.,'yi anaçtan attığı ileri sürüldü. Araçtan düşen kadın kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan kadının cansız bedeni detaylı otopsi için gönderildiği Ankara’dan alınarak Oğuzeli ilçesi İnönü Mezarlığında defnedildi. Ökeli koca olayın ardından gözaltına alınırken ilk ifadesinde eşinin intihar ettiğini söylediği öğrenildi. Öfkeli koca emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (RY-



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