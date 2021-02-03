Çanakkale Zaferi nesilden nesile aktarılıyor

-uzun kuyruk oluşturan vatandaşlardan detaylar

-Müzedeki genç, çocuk ve yetişkinlerden detaylar

-Görevliler tarafından ateş ölçümü yapılırken

-Okul Müdürü Ayhan Barışcıl, röp.

-8. sınıf öğrencisi Ela Gül, röp.

-8. sınıf öğrencisi Selin Aptu, röp.

-8. sınıf öğrencisi Sıla Onurca,

-Müzedeki eşyalardan detay görüntüler

-Detay görüntüler



( KIRIKKALE ) -- ‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ Kırıkkale’de: Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi KIRIKKALE



- Kırıkkale’de vatandaşların ziyaretine açılan ‘mobil müze’ sayesinde. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve ‘Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale’ sloganıyla hareket eden mobil müze, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanında yerini aldı. 7 ayrı vitrinde Çanakkale Savaşının anlatıldığı müzede ayrıca dönemle alakalı belgesel gösterimleri ve savaş materyalleri de yer alıyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında tedbirlerin de alındığı gezici müzeyi görmek isteyenler maske ve mesafe kurallarına uyarak gezebiliyor. 106 yıl önce yaşanan milli mücadele ruhunu yansıtan gezici müzeye vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. "İnsanlarımızın alacağı çok dersler var" Türk ordusunun zor şartlar altında zafer kazandığını ifade eden Okul Müdürü Ayhan Barışcıl, “İnsan duygulanıyor tarihimizi görünce. Ordumuzun insanlarımızın ne zor şartlar altında zafer kazandığını görünce duygulanıyor gözleri yaşarıyor. Burası buram buram tarih kokuyor. Bu resimler gösteriler gerçekten o dönemde ne zor şartlar altında bu zafer kazanılmış, bu vatan bize emanet edilmiş, Kurtuluş Savaşı ne zor şartlar altında gerçekleştirilmiş bize çok dersler veriyor. İnsanlarımızın gençlerimizin alacağı çok dersler var” dedi.

"O kıyafetlerle o soğukta nasıl durdular? İnanılmaz" İnkılap tarihi derslerinden de Çanakkale Zaferi konulu dersler işlediklerini belirten 8. sınıf öğrencisi Ela Gül, “Biz de 8. Sınıf öğrencisiyiz. İnkılap tarihi derslerinde görüyoruz. Burada baktığımız zaman gerçekten düşmanlarımızın üniformaları sapa sağlam ve bizimkiler ise ince kumaştan da olsa o soğukta nasıl durdular? Nasıl savaştılar? Hiç bilmiyorum. Oysa ki yürek varmış gerçekten de O yürekleri sayesinde de bu ülkeyi kurtardılar. Cenabı Allah rahmet eylesin. Çok duygulandım. Gerçekten inanılmaz” diye konuştu.

"Beni çok derinden etkiledi" Türk ordusunun üniformalarından etkilendiğini anlatan 8. sınıf öğrencisi Selin Aptu, “Biz de kendimiz İnkılap dersi işlediğimiz için gerçekten böyle olması beni çok derinden etkiledi. Çok duygulandım gerçekten. Aynı zamanda üzüldüm. O formaları gördüm ne zorluklarda savaştıklarını gördüm. Hem düşmanın malzemelerini görüp hem kendi malzemelerimizi görmem ne kadar zorluklarla bu ülkeyi kazandığımızı gösteriyor bize. Gerçekten çok derinden etkilendim” şeklinde konuştu.

"O kadar eşya azlığına rağmen düşmanı atmışız" Çok duygulandığını dile getiren 8. sınıf öğrencisi Sıla Onurca, “Ben eşyalara falan bakınca diyorum kesin karar veririm kesin düşman yenmiştir diyorum ama gerçeklere inanamıyorsunuz bile. Gerçekten o duyguları hissetmek değişik geldi. Çok gururlandık da. O kadar mermiye o kadar eşya azlığına düşmanı atmışız. Nasıl diyeceğimi de bilmiyorum. Çok duygulandık hepimiz. Birde işlediğimiz konuların bağlantısını kurunca gerçekten insan inanamıyor” ifadelerini kullandı. (HA-KA



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