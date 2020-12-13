ÇANAKKALE - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
- Polislerin şüphelilerin araçlarında yaptığı aramalardan görüntüler. - Araçlardan uyuşturucu madde bulunmasından görüntüler. Çanakkale 'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5'i Afganistan uyruklu 11 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve Gelibolu ile Biga ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerce yapılan aramalarda 270 gram sentetik uyuşturucu, 100 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar esrar, ruhsatsız silah, 4 mermi, 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.Gözaltına alınan A.A, Y.T, H.H, K.Ç, E.B, A.G, R.S, K.S, Y.K, C.A. ve H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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