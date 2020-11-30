ÇANAKKALE - Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
- Zanlıların adliyeden çıkarılması Çanakkale 'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Zanlılar H.Ş. ve S.Y'yi gözaltına alan ekipler, 4 pakette 168,55 gram uyuşturucu ele geçirdi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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