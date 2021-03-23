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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ÇANAKKALE - Uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı

ÇANAKKALE - Uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı

- Jandarma ekiplerinin baskın anı - Uyuşturucu maddelerin bulunması Çanakkale 'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı - 5 şüpheli tutuklandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ile Gökçeada ve Biga ilçelerinde uyuşturucu imalatı ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Eş zamanlı 3 operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A, D.K, C.C ve V.E ile Afganistan uyruklu H.H çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.Operasyonda ele geçirilen 150 gram toz esrar, 202 gram metamfetamin, 100 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 182 bin 145 kilogram tütün ve hassas teraziye el kondu.

Amfetamin Uyuşturucu Akalan Metamfetamin Akkale 

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