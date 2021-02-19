ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Çanakkale 'den genel ve detay görüntülerÇANAKKALE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kente sessizlik hakim oldu. Çanakkale 'de de Kordon Boyu ve İskele Meydanı gibi yoğun bölgelerde sessizlik yaşanırken polis ekipleri belirlenen noktalarda denetimlerini sürdürdü.Kentin daha önce kalabalık olan cadde ve sokakları sessizliğe büründü.Kısıtlamanın son dakikalarına kalan vatandaşlar otobüs duraklarında bekledi.
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