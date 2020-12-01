ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Çanakkale kent merkezindeki sessizlik - Polis ekiplerinin denetimleri - Kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uygulanmasıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de saat 21.00 itibariyle sokaklar sessizliğe büründü.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde belirlenen noktalarda denetlemelerini sürdürürken trafik şubesi tarafından İskele Meydanı'nda uygulama gerçekleştirildi. Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu'nda vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlendi.
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