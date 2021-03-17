Çanakkale şehidi Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın adı Sancaktepe'deki okulda yaşatılacak

-Görüntü montaj tünel

-Vali Yerlikaya konuşması

-Başkan Döğücü konuşması

-Okuldan detaylar



( İSTANBUL )- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: “Depreme karşı önlem amacıyla 344 okul yıkılarak yeniden yapıldı”- Vali Yerlikaya: “Böyle bir dedenin torunu olduğunuz için ne kadar gurur duysanız azdır” İSTANBUL



- Sancaktepe’de açılışı gerçekleştirilen bir okula Çanakkale şehidi Yüzbaşı Yusuf Kenan’ın ismi verildi.

Açılış törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katılım sağladı. Tarihçilerin "Çanakkale Kara Muharebelerinin gidişatını değiştiren gizli kahraman" olarak nitelendirdiği Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın adı Sancaktepe'de yapımı tamamlanan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine verildi.

Açılış sebebiyle gerçekleştirilen programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katılım sağladı. Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış programı kapsamında gerçekleştirilen sergide; Şehit Yusuf Kenan'ın balmumu heykeli, çeşitli eşyaları ve cephede eşine gönderdiği mektuplar yer aldı. “Depreme karşı önlem amacıyla 344 okul yıkılarak yeniden yapıldı” Programda kürsüye çıkarak günün önemine ve yürütülen çalışmalara ilişkin konuşan Vali Yerlikaya, “Daha öncesinde aslında burada bir okul yine vardı. Ancak 1999 depreminden sonra bizlerde bıraktığı derin acıları ve izleri yeniden yaşamamak için 2006 yılında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 1996 öncesi var olan bin üç yüz yirmi iki okuldan, yedi yüz yirmi üç okulumuz İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yapılan dayanıklılık testleri sonrası yeniden güçlendirildi. Üç yüz kırk dört okulumuz ise yıkılarak yeniden yapıldı. Bu proje ile birlikte bulunduğumuz okul iki buçuk milyon lira değerindeki yapımıyla yeniden Sancaktepemize kazandırıldı. İlk defa buradan söylüyorum hasarlı olarak tespit ettiğimiz okullardan geriye güçlendirilmesi yapılacak sadece 86 okulumuz kaldı. Bu okullarımızı da inşallah 2023 yılı içerisinde tamamlayacağız. Bunun sonucunda da 1999 yılı öncesi hasarlı olan tüm okullarımız güçlendirilmiş şekilde hizmete kazandırılacak” diye konuştu.

“Böyle bir dedenin torunu olduğunuz için ne kadar gurur duysanız azdır” Çanakkale Şehidi Yüzbaşı Yusuf Kenan’ın cephedeki başarılarından bahseden Vali Yerlikaya, “Yusuf Kenan hayatını cephede cepheden koşarak geçiren Kahraman askerlerimizden biriydi. Trablus'un kızıl çöllerinde de savaşmış. Balkan harbinin o büyük acılarını da şahit olmuştur. 1909 yılında Zehra Hanım ile evlenmiştir. İki çocuğunun doğum haberini dahi cephedeyken almıştır. Bugün Aramızda Şehit Yüzbaşı Yusuf'un torunu Hüsnü ağabeyimiz var. Ona en kalbi duygularımla hoş geldiniz dileklerimi iletiyorum. Böyle bir dedenin torunu olduğunuz için ne kadar gurur duysanız azdır. Sizler bizlere emanetsiniz. Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlardan biriydi. Aynı zamanda bombalar içerisinde kızlarına çikolatayı götürmek isteyecek kadar düşünceli bir babaydı. Yüzbaşı Şehit Yusuf Kenan gizli bir görev verilmişti. Görevi ise Seddülbahir savunmasını desteklemekti. 250 kişilik birliği ile yola çıkmıştır Yusuf Kenan. Yolculuk esnasında iki 2500 kişilik düşman ordusunu fark edince ateş emrini veriyor. Yüzbaşı Kenan aldığı o kadar savaşın bütün gidişatını değiştirmiştir. Harp tarihçileri yıllar sonra ondan bahsederken Seddülbahir savunmasının 32 saat sürmesini sağlayan gizli Kahraman diye bahsetmektedir. Askerleri ile birlikte savunmaya geçen Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan orada şehit düşmüştür” dedi.

"Bu şiarımızı emperyal güçler iyice duysun" Programa katılım sağlayan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise, “Çanakkale'nin kaderi geçilmemek de yenilmemek ti ve teslim olmamaktı. Çanakkale adeta insandan imandan duadan ve milletin Çelik sinesinden duvar olarak tüm emperyalist güçlerin güçlerin önünde adeta bir duvar oldu. Çanakkale Konya'da sakladığı en değerli hazinesi ile Kur'an-ı Kerim'i ile yere düşen gençlerin zaferidir. Zaferimiz kutlu olsun diyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bu güzel programa hamilik yapıp Sancaktepemizde Şüheda ruhunu bir kez daha hissetmemizi sağlayan saygıdeğer valimize gönülden şükranlarımızı sunuyorum. Biz hep birlikte iriyiz diriyiz evelallah. Bu şiarımızı emperyal güçler iyice duysun diye bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Biz hep birlikte diyoruz ki tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet. İşte bu sözler Çanakkale'den bir asra yayılan ve milletimizin kararlılığında gösteren bir paroladır” diye konuştu.





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