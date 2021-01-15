Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ne büyük ilgi

-Mobil müzedeki eşyalardan detay

-Vatandaş ve çocuklarla röp.



( ANKARA ) ANKARA



- Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca hayata geçirilen ve Çanakkale'den yola çıkan mobil müze, Atatürk Sahil Park’ta açıldı. Çanakkale Savaşı'nda cephedeymiş hissiyatı oluşturan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, ilk gününde Gölbaşılıların büyük ilgisiyle karşılaştı. Müzeye yoğun ilgi gösteren Gölbaşılılar, Çanakkale ‘de yazılan destana şahit oldu. Müzeyi ziyaret eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Mobil Müze hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çanakkale ruhunun Gölbaşına geldiğini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek,” Çanakkale Savaşı'nda cephedeymiş gibi hissetmenizi o günlere tanıklık etmenizi sağlayacak olan tırda; savaş dönemine ait çeşitli materyallere, videolara ve savaş objelerine erişebiliyorsunuz. Tarihimize ışık tutan müzeyi bizlerle buluşturan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 14-15 Ocak'ta saat 10.00-18.00 arasında siz değerli Gölbaşılı hemşerilerimizin ziyaretinde olacak” ifadelerini kullandı. Proje Koordinatörü Engin Karataş ise Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile Çanakkale’yi gezemeyen vatandaşlara Çanakkale ruhunu yaşatmayı amaçladıklarını kaydetti.

Karataş, özellikle gençlerin müzeye yoğun ilgi gösterdiğini anımsatarak,” Gençler bu müzeye girdiklerinde duygularına hakim olamıyor. O dönemden yakınları gazi ve şehit olan misafirlerimiz de oluyor. Onlar da bizimle çok güzel hikayelerini paylaşıyorlar. Bu duyguları onlara tekrardan yaşatabilmek bizi onurlandırıyor. Dezavantajlı grupların da ayağına giderek Çanakkale’yi gezemeyen halkımıza Çanakkale ruhunu hatırlatmayı hedefliyoruz" dedi.





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