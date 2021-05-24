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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bilecik'te

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bilecik'te

Tırın içinden detay görüntüler

Koronavirüs Akkale Ziyaretçiler Öğrenciler 

-Öğrencilerin tırı ziyareti ve röportajlar
-Porotkol üyelerinin tırı gezmesi

( BİLECİK )- Minik öğrenciler Çanakkale Savaşını yaşayarak, duygu dolu anlar yaşadı BİLECİK

- Türkiye turu kapsamında Bilecik'e gelen "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı"nı ziyaret eden minik öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen projeyle hayata geçirilen ve Türkiye turuna geçen yıl temmuz ayında başlayan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı", 3 günlüğüne Bilecik'e geldi. Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda ziyarete açılan müzeye ziyaretçiler, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ateşi ölçülerek alındı. Açılışa Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik İl Kültür Ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve kurum müdürleri katıldı.
Protokol üyeleri Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Organizasyon Koordinatörü Engin Karataş'tan müze hakkında bilgi alırken, tırın 24-26 Mayıs tarihleri arasında saat 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. Öte yandan tırı ziyaret eden ortaokul 6'ıncı sınıf öğrencileri bol bol fotoğraf çektirilen, duygu dolu anlar yaşadılar.
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