Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Ayvalık’ta

-Çanakkale Mobil Müze Tırı’na ait iç detaylar

-Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı Çanakkale Mobil Müze Tırı Proje Koordinatörü İlker Ateş’in açıklamaları

-Çanakkale Mobil Müze Tırı’na ait iç detaylar



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Gezgin Kültür Festivali’ kapsamında Türkiye turunu sürdüren ‘Çanakkale Mobil Müze Tırı’ ziyarete açıldı.İlk seferberlik emrinden zaferin kazanıldığı güne uzanan süreçte Çanakkale Savaşları’nda yaşananları günümüze aktaran savaş materyalleri, videolar, savaş objeleri, döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgelerin sergilendiği tır, Ayvalıklılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı bünyesinde görev yapan 5 kişilik ekibin koordinasyonundaki tırın 3 gün süresince ilçede ziyarete açık olacağı öğrenildi.Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı Çanakkale Mobil Müze Tırı Proje Koordinatörü İlker Ateş gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaretlerin 3 gün süresince 10.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.



Müze tırın içerisinde 7 ayrı vitrin bulunduğunu kaydeden Ateş, “Bu vitrinlerde; savaş eserleri, belgeseller, görseller eşliğinde Çanakkale Savaşları o günküymüş gibi, aynı hislerle anlatılmakta ve yaşatılmaya çalışılmaktadır” dedi.

Müzede pandemi koşulları nedeniyle her türlü önlemlerin alındığına işaret eden İlker Ateş, “Bu kapsamda maske kontrollerimiz, ateş ölçümlerimiz, yerlerdeki sosyal mesafeyi belirten etiketlerimiz ve aynı zamanda da eldiven standımız bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.Çanakkale Mobil Müze Tırı Projesi’nin hazırlanmasının amacının, destan yazılan Çanakkale’yi gidip görememiş vatandaşlarla, özellikle de gençlere Milli Mücadele ve Çanakkale Ruhu’nu tanıtmak, hatırlatmak olduğunu belirten İlker Ateş, “Müzemiz 2 Temmuz’da yola çıktı. Türkiye genelinde 81 ilimizi dolaşarak ilk turumuzu bitirmiş olduk. Şu anda ikinci turumuz için yollardayız. İkinci turumuz; Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyon, Eskişehir, Ankara ve Balıkesir olmak üzere şu ana kadar 7 ile ulaşmış durumda. Ege Bölgesi’nden başlayarak, Akdeniz Bölgesi’ne doğru gideceğiz. Bu seyahatlerimiz sırasında hayatında ilk kez müze gezen insanlarımızın zaman zaman duygusal anlar yaşadıklarına tanık oluyoruz. Çanakkale ile alakalı hatıraları olan şehit yakınları, gazilerimiz ve onların yakınları gibi misafirlerimiz de oluyor. Gözyaşlarına hakim olamayabiliyorlar. Bizim görevimiz bu gururu insanlarımıza hatırlatmak, bilmeyenlere de aşılayabilmek bizlerin görevidir. Müzemiz 7’den 77’ye kadar her insanımıza ücretsiz olarak hizmet veriyor. Bu yıl pandemi nedeniyle beklediğimiz ilgi beklentilerimizin biraz altında kalıyor. Ama inşallah dünya genelindeki bu zor günler geride kalacaktır. Ondan sonra da müzemiz yeniden yoğun ilgi görmeye başlayacaktır. Bizim müzemizle seyahatlere başladığımızda hedefimiz iki yılda 100 bin ziyaretçiye ulaşmaktı. Ama bu hedefi biz çoktan geride bıraktık” diye konuştu.



