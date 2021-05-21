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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Çanakkale Savaşı'ndaki batık gemilerin son durumu böyle görüntülendi

Çanakkale Savaşı'ndaki batık gemilerin son durumu böyle görüntülendi

Gemilerin drone görüntüleri

(ÇANAKKALE-ÖZEL-DRONE)- Bir döneme şahitlik eden savaş gemilerinden olan İngiliz Gemisi SS MILO Anzak Koyu'nda 7 metre derinlikte bulunuyor İSTANBUL

Uzunlu Yabancı Turist Akkale Batık Gemi Şahit 


- Çanakkale Savaşı’nın en büyük tanıklarından batık savaş gemilerinin son durumları, kameralara yansıdı. En büyük batık savaş gemilerinden biri olan İngiliz Gemisi SS MILO, Anzak Koyu'nda 7 metre derinlikte bulunuyor. Çanakkale Savaşı sırasından Seyyid Onbaşı, Mehmet Çavuş, Nezahat Onbaşı ve isimsiz kahramanlara şahitlik edercesine yüz yılı aşkın süredir batık duran savaş gemileri havadan görüntülendi. Fotoğrafçı Hasan Sarıtaş drone ile çektiği görüntülerde en dikkat çeken Anzak Koyu’nda bulunan 70 metre uzunluğunda olan İngiliz Gemisi SS Milo. Bu gemi Çanakkale’de bulunan en büyük batıklardan birisi olma özelliğini de taşıyor. 7 metre derinlikte olduğu olan batan gemi, havadan çekilen görüntülere net bir şekilde yansıyor. Avusturya ve Yeni Zelanda birliklerinden oluşan Anzakları, Gelibolu’ya çıkartan filikalardan birisi de havadan görüntülendi. Sahilin ön kısmında su üzerine bulunan filika, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
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