Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çanakkale Savaşı'nda kullanılan gazi top Edremit’te restore edilecek

Çanakkale Savaşı'nda kullanılan gazi top Edremit’te restore edilecek

Top detayları

Şehit Akkale 

-Tayfun Canlı ile röportaj
-Cumhur Dokur röportaj

( BALIKESİR )- Hurdalıkta bulunan gazi top Edremit Belediyesi tarafından restore edilecek BALIKESİR

- Çanakkale Savaşı'nda ve Millî Mücadele Dönemi'nde kullanılan tarihî top, Edremit Belediyesi tarafından yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Bir hurdalıkta bulunan top, belediye müzesi tarafından restore edilecek. Çanakkale Savaşı’nda kullanılan, Milli Mücadele Dönemi'nde, Edremit’e getirilen tarihî top, Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi’ne teslim edildi. Osmanlı Dönemi'nde ordu envanterine giren Çanakkale Zaferi'nde de kullanılan tarihî top, uzun yıllar âtıl bir durumda bekledikten sonra Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın talimatı ile yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Sabahattin Ali'nin "Kuyucaklı Yusuf" romanına ve Edremitli yazar Fatma Bölek Gürel'in "Ölmez Ağacının Evi" romanına konu olan top, aslına uygun olarak yapılacak bakımın ardından ilçenin kültürel değerleri arasında yerini alacak. Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, “Bu topu Sıdıka Erke Etnografya Müzemize getirdik. Yıllardır âtıl durumda olan topumuz, müzemizde teşhir edilecek. Millî Mücadele Dönemi'nde Edremit’te kazandırılan Kuva-i Milliye şehri Edremit’imizin Sıdıka Erke Müzesinde sergilenecek. Edremit’te yaşamış yazarımız Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf’una konu olan bu top bundan sonraki dönemde vatandaşlarımızın ziyaretine açılacak” dedi.
Edremit Belediyesi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi Sorumlusu Cumhur Dokur da topun detayları ile ilgili bilgi verdi. Dokur, “Yaptığımız araştırmalarda Fried Krupp firmasının ürettiği Alman, Avusturya - Macaristan ve Osmanlı ordularında kullanıldığı anlaşılan bu top, uzun yıllar Edremit kent hafızasında yerini almış olan bir toptur. Edremit’teki Kuva-i Milliye kahramanlarını temsil eden bir toptur. Ayrıca 9 Eylül Edremit’in kurtuluş gününde halka teşhir edilen gururumuzdur. Söz konusu bu topun Çanakkale Savaşı'nda da kullanıldığı aşikâr. Çünkü Osmanlı ordusunun envanterinde olduğu belli. Üzerinde Arapça harfler var. Aziz şehitlerimizin ruhuna ithafen biz de bu topu onaracağız. Eski hâline getireceğiz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement