Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Çanakkale ruhu mobil müze ile Mardin’e taşındı

Çanakkale ruhu mobil müze ile Mardin’e taşındı

Müzeden Görüntüler

Vitrin Akkale Belgesel Koordinat Kullar 

-Müze Görevlisi Röportaj
-detay görüntüler

( MARDİN -ÖZEL) MARDİN

- Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının yapmış olduğu Çanakkale Savaşı mobil müzesi Mardin’e gelerek vatandaşların ziyaretine açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yapılan Çanakkale Savaşı mobil müzesi kent kent gezmeye devam ediyor. Mobil müzenin son durağı Mardin oldu. Kente gelen Çanakkale Savaşı mobil müzesi, 2 gün boyunca vatandaşların ziyaretine açıldı. Konu ile ilgili bilgi veren proje koordinatörü Engin Karataş, Mardin’de özellikle gençlerin ve orta yaş grubundaki insanların müzeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Karataş, "Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının yapmış olduğu Çanakkale Savaşı mobil müzesi Mardin’de, 2 gün boyunca Mardin’de bulunarak mobil müzemizi Mardin halkının hizmetine açtık. Buradan sonraki noktamız Diyarbakır. Diyarbakır’da 2 gün boyunca Dağkapı Meydanında bulunacağız. Müzemizin içerisinde 7 ayrı vitrinde tarihi eserler, belgeseller ve görseller eşliğinde Çanakkale Savaşlarını misafirlerimize anlatmaktayız. Pandemi süreci sebebiyle içeriye 10’ar kişilik gruplar alıyoruz. Maske kontrolü, ateş ölçümü ve sosyal mesafeye dikkat etme kullarına uyuyoruz. El dezenfektanımız bulunmaktadır. Mardin’de özellikle genç yaşta arkadaşlarımız müzemize gelerek teşekkür ettiler. Bizde ayaklarına sağlık diyoruz. Orta yaş grubunun da yoğun ilgisini gördük. Buradaki hizmetlerimizi Mardin halkına sunduğumuz için bizlere teşekkür ettiler. İlgisinden dolayı Mardin halkına teşekkür ediyoruz” dedi.
Vatandaşlar ise mobil müzenin Mardin’e gelmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

(KA-YRT
loading...
İlgili Foto Galeriler
“Karadeniz Kadiniyuk Film Bile Çekeyruk”“Karadeniz Kadiniyuk Film Bile Çekeyruk”
En Komik FilmlerEn Komik Filmler
Rayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman ŞehriRayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman Şehri
Duvardan Tarih ÇıktıDuvardan Tarih Çıktı
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Altın madalya Türkiye'ninAltın madalya Türkiye'nin
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı