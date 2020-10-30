Çanakkale ruhu mobil müze ile Mardin’e taşındı

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( MARDİN -ÖZEL) MARDİN



- Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının yapmış olduğu Çanakkale Savaşı mobil müzesi Mardin’e gelerek vatandaşların ziyaretine açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yapılan Çanakkale Savaşı mobil müzesi kent kent gezmeye devam ediyor. Mobil müzenin son durağı Mardin oldu. Kente gelen Çanakkale Savaşı mobil müzesi, 2 gün boyunca vatandaşların ziyaretine açıldı. Konu ile ilgili bilgi veren proje koordinatörü Engin Karataş, Mardin’de özellikle gençlerin ve orta yaş grubundaki insanların müzeyi ziyaret ettiğini söyledi.



Karataş, "Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının yapmış olduğu Çanakkale Savaşı mobil müzesi Mardin’de, 2 gün boyunca Mardin’de bulunarak mobil müzemizi Mardin halkının hizmetine açtık. Buradan sonraki noktamız Diyarbakır. Diyarbakır’da 2 gün boyunca Dağkapı Meydanında bulunacağız. Müzemizin içerisinde 7 ayrı vitrinde tarihi eserler, belgeseller ve görseller eşliğinde Çanakkale Savaşlarını misafirlerimize anlatmaktayız. Pandemi süreci sebebiyle içeriye 10’ar kişilik gruplar alıyoruz. Maske kontrolü, ateş ölçümü ve sosyal mesafeye dikkat etme kullarına uyuyoruz. El dezenfektanımız bulunmaktadır. Mardin’de özellikle genç yaşta arkadaşlarımız müzemize gelerek teşekkür ettiler. Bizde ayaklarına sağlık diyoruz. Orta yaş grubunun da yoğun ilgisini gördük. Buradaki hizmetlerimizi Mardin halkına sunduğumuz için bizlere teşekkür ettiler. İlgisinden dolayı Mardin halkına teşekkür ediyoruz” dedi.

Vatandaşlar ise mobil müzenin Mardin’e gelmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.



(KA-YRT



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