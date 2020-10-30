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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Çanakkale ruhu mobil müze ile Diyarbakır’a taşındı

Çanakkale ruhu mobil müze ile Diyarbakır’a taşındı

Mobil müze dış görüntüsü

Vitrin Akkale Belgesel Koordinat Şili 

-Mobil müzeyi ziyaret eden vatandaşlar
-Engin Karataş konuşması
-Ergün Aksu konuşması
-detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının yapmış olduğu Çanakkale Savaşı mobil müzesi Mardin’den sonra Diyarbakır’da da vatandaşların ziyaretine açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yapılan Çanakkale Savaşı mobil müzesi kent kent gezmeye devam ediyor. Mobil müzenin Mardin’den sonraki durağı Diyarbakır oldu. Kente gelen Çanakkale Savaşı mobil müzesi, 2 gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık kalacak. Konu ile ilgili bilgi veren proje koordinatörü Engin Karataş, Diyarbakır’da özellikle gençlerin ve orta yaş grubundaki insanların müzeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Karataş, "Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının yapmış olduğu Çanakkale Savaşı mobil müzesini 2 gün boyunca Diyarbakır halkının hizmetine açtık. Buradan sonraki noktamız Elazığ ve Tunceli şehirlerimize geçeceğiz. Müzemizin içerisinde 7 ayrı vitrinde tarihi eserler, belgeseller ve görseller eşliğinde Çanakkale Savaşlarını misafirlerimize anlatmaktayız. Pandemi süreci sebebiyle içeriye 10’ar kişilik gruplar alıyoruz. Maske kontrolü, ateş ölçümü ve sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. El dezenfektanımız bulunmaktadır. Tüm Diyarbakır halkının mobil müzeye bekliyoruz" dedi.
Vatandaşlardan Ergün Aksu da mobil müzenin Diyarbakır’a gelmesinden dolayı mutlu olduğunu ve herkesin müzeyi görmesi gerektiğini söyledi.


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