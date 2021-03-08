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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çanakkale narkotik polisi kadınlara karanfil dağıttı

Çanakkale narkotik polisi kadınlara karanfil dağıttı

polislerin karanfil dağıtmasından detay

Kordon Kadın Polis Narkotik Akkale Memur 

-bilgilendirme yapmalarından detay
-İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alaaddin Tekin in açıklaması
-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

- Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesi ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ proje kapsamında kordon boyunda bulunan Truva Atı önünde karanfil dağıttılar. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alaaddin Tekin de, görevleri başındaki kadın polis memurlarına karanfil verdi. Burada kısa bir açıklama yapan Tekin, “Hepimiz birlikte çalışıyoruz. Arkadaşlarımızda en fazla yorulan kesimde ve biz burada onların da günlerini kutluyoruz. Çalışmalarından da gayet memnunuz. Kendilerinin aynı tempoda devam edeceklerinin inancıyla başarılarının devamını diliyoruz” dedi.
Karanfil dağıtımı esnasında kadınlar narkotik suçlarla mücadele hakkında bilgilendirildi. (UYC-MŞ)
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