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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ÇANAKKALE - Müsilajın rüzgarın etkisiyle kıyıda yoğunlaşması güvenlik kamerasınca görüntülendi

ÇANAKKALE - Müsilajın rüzgarın etkisiyle kıyıda yoğunlaşması güvenlik kamerasınca görüntülendi

- Çanakkale Boğazı'ndaki müsilajın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri Çanakkale 'de müsilajın rüzgarın etkisiyle kıyıda yoğunlaşması güvenlik kamerasınca görüntülendiÇANAKKALE (AA) - Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle kıyılara sürüklenen müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu Çanakkale 'de güvenlik kamerasınca kaydedildi.Kentte etkili olan müsilaj, il merkezi ile sahil bölgelerinde yoğunluk oluşturuyor.Köpüksü yapıya sahip müsilajın, Çanakkale Boğazı'ndaki hareketliliği bir ofisin güvenlik kamerasına yansıdı.Hızlandırılmış kayıtta, suyun üstünde yüzen müsilajın rüzgarla yavaş yavaş Kordon Boyu sahilinde batıdan gelip kıyıya toplandığı, yoğunlaştıktan sonra marinaya doğru ilerlediği görülüyor.

Kamera Güvenlik Kamerası Akkale 

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