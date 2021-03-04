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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
ÇANAKKALE - Motosikletiyle kaza yapan uzman çavuş hayatını kaybetti

ÇANAKKALE - Motosikletiyle kaza yapan uzman çavuş hayatını kaybetti

- Motosiklet kazası - Kaza yerinden görüntüler - Jandarma ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmaları Çanakkale 'de motosikletiyle kaza yapan uzman çavuş hayatını kaybetti - Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen bir kişi gözaltına alındıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesindeki motosiklet kazasında Uzman Çavuş Serkan Kavuk hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolunda görevli Uzman Çavuş Serkan Kavuk (24) kendisine ait 17 AAJ 452 plakalı motosikletle Mıhlı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.Motosikletten düşerek elektrik direğine çarpan Kavuk, olay yerine gelen ambulans ekibinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Jandarma ekipleri, olaydan sonra bir ATV'nin olay yerinden hızla uzaklaştığı yönündeki ihbar üzerine kazaya sebebiyet verdiği iddiasıyla ATV sürücüsünü gözaltına aldı.

Elektrik Direği Olay Yeri İnceleme Uzman Çavuş Motosiklet Kazası Akkale 

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