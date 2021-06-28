Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
'Çanakkale Mobil Müze Tırı' Kuşadası'nda ziyarete açıldı

'Çanakkale Mobil Müze Tırı' Kuşadası'nda ziyarete açıldı

Müzeden detaylar

Vitrin Savaş Tedbirler Akkale 

-Röportaj

( AYDIN ) AYDIN

- Çanakkale Savaşları’nı gelecek nesillere aktarmak için Türkiye turuna çıkan 'Çanakkale Mobil Müze Tırı' Kuşadası’nda ziyarete açıldı. Aydın’ın Kuşadası ilçesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Gezgin Kültür Festivali' kapsamında Türkiye turuna çıkan Çanakkale Mobil Müze Tırı'na ev sahipliği yapıyor. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda ziyarete açılan tırın içerisinde Çanakkale Savaşları'nda yaşananları bugüne aktaran savaş materyalleri, videolar, savaş objeleri ve o döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgeler sergileniyor. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören mobil müze tırı 30 Haziran’a kadar 10.00 - 18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Organizasyon Koordinatörü Engin Karataş, Çanakkale Mobil Müze Tırı’nın korona virüs tedbirleri göz önünde bulundurularak ziyarete açıldığını belirterek “3 gün boyunca buradayız. Kuşadalılar müzemizi 10.00 ile 18.00 arasında ziyaret edebilirler. Müzemizde 7 ayrı vitrin bulunmakta. Bu vitrinlerde Çanakkale Savaşlarını görsel, ses ve özel ışık kullanarak yansıtıyoruz. Pandemi süreci boyunca ziyaretler korona virüs tedbirlerini göz önünde bulundurularak yapılıyor. Tüm Kuşadalıları tırımıza bekliyoruz" dedi.
(İÜD-OD-Y)
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement